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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Tarih : 12 Ocak 2017, 13:42
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor(10/10)9


Bizim için tek ölçü Allah'ın ve halkın rızasıdır. Biz öyle nevzuhur bir millet değiliz. Tam tersine biz köklü bir gelenek ve kadim bir medeniyet mirasına sahip bir milletiz. Bu bakımdan milletimizin tercihleri rastgele değildir. Aksine büyük bir birikim ve feraset vardır.



Onun için 40 yıllık siyasi hayatımda gözüm hep millette oldu. Milli irade, demokrasi, hak ve özgürlükler meselesi birileri için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz hayatımızı bu kavramlara, bunların hayata geçirilmesine adadık. İstiklal şairimizin dediği gibi hiçbir haksızlığa boyun eğmeden istiklal ve istikbal aşkımızdan taviz vermeden geldik inşaAllah da ömrümüzün sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Konuşuyor    haber

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