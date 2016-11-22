

Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneydoğu'daki esnafın artık kepenk indirmeyeceğini belirterek, "Sana kepenk indir diyene meydan okuyacaksın. Teröristlere meydanları hep birlikte dar edeceğiz" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisince düzenlenecek Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti Konferansı'na katıldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansta konuşma yapıyor; Yeni Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bugünki konferansımızın konusunu Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti olarak belirledik. İnsanlar gibi devletler de gelişen, yenilenen dinamik bir yapıya sahiptir. Türkiye gibi çok farklı kadim geleneklerim mirasçısı bir ülkede bu inişler çıkışlar çok daha serttir. Sevgili gençler biz kabile devleti değiliz. Biz medeniyetler inşa etmiş bir devlet geleneğinin ta kendisiyiz. Biz onurluyuz biz gururluyuz ama bu geleneğin içinden geldiğini sanan bazı gafiller işte 15 Temmuz'u yapmıştır. Halen içinde olanlar varsa bence bir an önce kendilerine gelmeli.







Türkiye Cumhuriyeti yapabileceğimiz tüm fedakarlıkların ardından elimizde kalanla kurduğumuz devlettir. Biz 22 milyon kilometrekarelik toprağı görmüş bir milletin varisleriyiz. Biz cumhuriyetin kurulmasından biraz önce 3 milyon kilometrekareydik. Lozan'dan ifadesini kullandığımda birileri rahatsız oldu. Burnumuzun dibindeki yerler bizden alındı. Bununla iftihar edenler oldu. Nasıl olur ya elindekini veriyorsun ve başarılı olduk diyorsun. Neydik ne olduk, 3. soru ne olacağız bu bizim için çok önemli. Ankara'dan saatlerce uçuş mesafesi uzaklıklaki coğrafyaları bize böyle hissettiren tarihi arka planı doğru okumalı ve geleceğimizi ona göre planlamalıyız. Türkiye terörle mücadelesini elbette kararlı bir şekilde yönetecektir ama kafasını sadece bu soruna gömmeyecektir. PKK, FETO, DEAŞ gibi örgütler bizi bu büyük fotoğraftan ayırmak istiyor. Sanmayın ki PKK'nın amacı ülkemizin belli bir bölgesinde bağımsız devlet kurmaktır. Sanmayın ki FETO'nun amacı bürokrasiyi ele geçirmektir. Bu örgütlerin hiçbiri dışarıya yansıttığı amacı taşıyor. Plan başka, bu örgütler Türkiye'yi iç meselelerine odaklamak için üzerimize salınmış araçlardan ibarettir.







Öyleyse ne yapacağız? 15 Temmuz gecesi yapılanı yapacağız. 15 Temmuz gecesi ben milletimde şunu gördüm, F16'lar bombalarını yağdırırken, helikopterden aynı şekilde mermiler gönderilirken vatandaşımız çiftçisi traktörüyle, kamyonetiyle yola çıktılar ama hepsinden öte benim vatandaşım tankların altına yatabiliyorsa Allah-u Ekber diyerek şehadete koşabiliyorsa bu millet yıkılmaz. İşin aslı burada. 29 gece sabahlara kadar demokrasi nöbetlerini tuttuysa burada mesele şehadettir. Akif'in merhumun ifade ettiği budur. Çanakkale'de biz güçlü müydük, orada şimdi olduğumuzdan çok zayıftır. Ama orada genci yaşlısı bir amaç edinmişti; şehadet. Ama ne oldu bu vatan bize öyle kaldı.







kaynak:ntv