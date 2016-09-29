

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Son 14 yılda maruz kaldığımız ihanetler içinde bu darbe girişimi çok farklı bir yere sahip. Hedef genellikle doğrudan biz oluyorduk, başında bulunduğumuz hükümet oluyordu. Bu defa demokrasimiz hedef alındı. 15 Temmuz'da Türkiye hem bir darbe girişimine hem de örtülü işgal girişimine maruz kaldı. 15 Temmuz TSK içinde yuvalanan bir cuntanın eseri olması dolayısıyla bir darbe girişimiydi. 15 Temmuz bir terör saldırısıydı. Bunlar bir şeyi düşünmüyorlardı. Bu millet ortaya çıkarsa ne yaparız diye düşünmemişlerdi. Millet bu toprakları bunlara teslim etmedi. Çılgın Türkler diyorlar ya, işte o millet. 15 Temmuz ikinci bir kurtuluş savaşıdır. Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar. O masaya oturanlar anlaşmanın hakkını veremediler. Şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Bu darbe de başarılı olsaydı Sevr'i dahi aratacak dayatmayla karşımıza çıkacaklardı. Lider taşın arkasına saklanırsa millet de dağın arkasına saklanır. Biz o gece milletimizle yürüdük. Bu milletin ve devletin sabrını zorlamayın Bu milletin ve devletin sabrını zorlayanların akibetini öğrenmek istiyorsanız açık tarih kitaplarına bakın.



"OHAL'DE 3 AYLIK SÜRENİN YETMEYECEĞİ GÖRÜLÜYOR"



3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. OHAL konusunu speküle etmeye çalışanlar var. Birileri bir şeyi anlamıyor. Atanmış kimdir, seçilmiş kimdir. KHK, OHAL uygulamalarının terör örgütüyle mücadelede sınırlı kalacağı ilk günden ifade edilmişti. Rahat rahat sokağa çıkıyorsun, alışverişe çıkıyorsun. Günlük hayatın işlemesinde bir rahatlık, bir güvence var. 2 ayı aşkın sürede OHAL, terör örgütüyle mücadelenin etkinliğini artırma amacıyla uygulandı. OHAL terörle mücadelede bizi hızlandırıyor. Mesele öylesine derin ki 3 aylık sürenin yeterli olmayacağı görülmüştür. MGK'de OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye edildi. Hükümetimiz gerekli adımları atacaktır. OHAL tamamen FETÖ ve PKK terör örgütleriyle daha etkin mücadele amacına yönelik. Anamuhalefet partisinin "Meclis'in rutin çalışmasıyla yürütülebilir" görüşüne katılmıyorum. Meclis'in yükü yeteri kadar ağır. Anında kaçabiliyor, 24 saat bile önemli. OHAL'in 3 ay uzatılması Türkiye'nin yararınadır.