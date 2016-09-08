

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin valisi ile görüştü. Beştepe'deki görüşme sonrası konuşuyor. "Valiler klasik devlet memuru anlayışıyla asla çalışamaz. Millete hizmetin saat ve mekanı olmaz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Millet olarak bizim özelliklerimizden birisi de gittiğimiz coğrafyalarda karşımıza çıkan iyi ve güzel ne varsa onları kendi bünyemize katmaktaki esnekliğimizdir. Bu bizi zenginleştiren bir vasıftır. Bugün kurumlarımızın geçmişine baktığımızda 200 yıllık, 300 yıllık, 1000 yıllık kuruluş yıl dönümleri olduğunu görüyoruz. Osmanlı devletinin 33 vilayeti vardı. Aynı topraklar üzerinde bugün 64 hükümet var. Sizler bu kadim devletin bugünkü sorumluları olarak büyük bir sorumluluk yüklenmektesiniz











MİLLETE HİZMETİN ZAMANI VE SÜRESİ YOKTUR







Valilik bir icraat makamıdır. Dolayısıyla hiçbir mazeretin başarılı bir icraatin yerini tutmayacağı yerlerin başında gelir. Sabah 9, akşam 6 çalışan klasik memur anlayışıyla asla çalışamazsanız. Memurun sorumluluğu size karşı ama sizin sorumluluğunuz millete karşıdır. Millete hizmetin saati ve mekanı olmaz.Türkiye her dönemde olduğu gibi bugün de bir çok sorunla baş etmek zorunda olan bir ülkedir. Bu sorunlardan biri terörle mücadele diğeri ise sınır güvenliğimizin sağlanmasıdır.