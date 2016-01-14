

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:







Toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.







Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan bu eserlerin ülkemize kazandıran işadamlarımız, firmalarımız ve sayın bakanımız ile ekibine teşekkür ediyoruz.







Ülkemizin güven ve istikrarına zarar verenlerin ilk hedefi hep enerji yatırımları oldu.







Malesef ülkemizde bedeni bu toprakta yaşayan ama ruhu bu coğrafyaya düşman bir kesim var.







Gezi olaylarındaki hedeflerden biri neydi HES barajları. 17-25 Aralık darbe planındaki hedefteki isimler de enerji konusunda büyük yatırımları olan kişilerdi.







BU MANDACI ZİHNİYETİ BİZ ÇOK İYİ TANIYORUZ







Ülkemizde bedeni bu topraklarda yaşayan ama ruhu ülkenin değerlerine düşman sayıca az, sesi çok çıkan bir kesim var.







Bu barajların en büyük düşmanı bölücü terör örgütüdür ve onu destekleyen akademisyenlerdir.







151.000'den 1.200 imzalasa da düşünmek lazım mesele tamamı yalandan oluşan uslübu kamuoyuna dayatmasıdır.







Terör örgütü adına kurşun sıkmakla, onun adına propaganda yapmak arasında fark yoktur.







Biz tüm etnik unsurlarla tek millet ve tek bayrak olmanın peşindeyiz. Bu ülkede ikinci bir bayrak dalgalandırılamaz.







Kendi ülkesine yabancıları davet etmek neyin nesidir? Bu mandacı zihniyeti biz çok iyi tanıyoruz.







BU İŞİ ÇÖZMEDEN OPERASYONLAR BİTMEYECEKTİR







[Diyarbakır'daki terör saldırısı] Şehit polisimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin varlığına, birliğine yönelik saldırılar karşısında her türlü tedbiri almak bizim en başta gelen vazifemizdir.







Bu işi çözmedikten sonra asla bu operasyonlar bitmeyecektir, bunu da biliniz.