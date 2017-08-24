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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'a 3 Hisselik Kurban Vekaleti Verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIZILAY'A 3 HİSSELİK KURBAN VEKALETİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı için Kızılay'a vekalet vererek 3 hisse kurban bağışında bulundu.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'a 3 Hisselik Kurban Vekaleti Verdi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE İMZALAR ATILDI

Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Başkan 1. Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kınık, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurban vekaletlerini Türk Kızılayı'na verdiğini belirtti.

3 HİSSE KURBAN KESİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da vekalet verdiğini aktaran Kınık, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu sene yurt dışında, Pakistan'da kesilmek üzere 3 adet kurban hissesi vekaletini verdi. Eşi Emine Hanım da Bosna-Hersek, Somali ve Yemen'de 3 hisse kurbanının kesilmesi için bizleri vekil tayin etti. Biz de vekaletlerini aldık. Cumhurbaşkanımız her sene olduğu gibi bu sene de kurban vekaleti noktasında Kızılay'ı tercih etti. Bu konuyla ilgili Kızılay'a duyduğu güvene ve teveccühüne biz de Kızılay olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki örnekliği bizim de bu konuyla ilgili faaliyetlerimizi artırmamıza vesile oluyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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