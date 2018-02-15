Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idrar yolu rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAŞBAKAN'DA ARAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: haberinburada