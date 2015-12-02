

Emirlik Divanı önündeki alanda gerçekleşen törende, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı.







Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.







Erdoğan Katar Üniversitesi'ndeki fahri doktora töreninde konuştu. Konuşmadan satır başları şöyle :







3-4 Ekim tarihinde bizzat uyardım. "Yanlışlık var" dediler. NATO toplantısından sonra bu durum gerçekleşti. Buradan Rusya'ya soruyorum zalim, katil Esed'in Suriyesi'nde senin işin ne?







Rusya'nın tepkileri devam ederse biz de tedbir alacağız. Türkiye'yi teröre ortaklık etmekle suçluyorlar. Türkiye terör örgütleriyle işbirliği yapacak kadar onursuz bir ülke değilidir. Bizim nereden petrol aldığımız belli. Türkiye DAEŞ'ten petrol aldıysa bu koltukta bir dakika daha durmam.







‘TÜRKİYE AHLAKİ DEĞERLERİNİ KAYBETMEMİŞTİR'







Özellikle IŞİD'in petrollerini Türkiye'nin satın aldığını söylemek gibi bir iftiranın içerisine girmek, böyle bir iftirayı Türkiye'ye atma hakkına kimse sahip değildir. Türkiye, bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmemiştir.







‘HADİSEYİ TIRMANDIRMA AMACIMIZ YOK'







Bizim bu hadiseyi tırmandırma amacımız kesinlikle bulunmamaktadır. Diplomasi ve diyalog kanallarının işletilerek, sağduyunun galip geleceğini umuyorum. Ateşe körükle gitmek kimsenin yararına değil. Türkiye ile Rusya, önlerinde gerçekten çok büyük iş birliği potansiyelleri olan iki büyük ülkedir. Biz, duygusal davranmadık şu ana kadar bundan sonra da duygusal davranmayacağız. Biz, uluslararası diplomasi neyi gerektiriyorsa o diplomatik dille hareket edeceğiz. Bu sorunun ne mevcut ilişkimize ne de potansiyelimize daha fazla zarar vermesini istemiyoruz.







‘TEDBİRLERİMİZİ ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'







Rusya'nın, haklı olduğumuzu tüm dünyanın kabul ettiği bir konuda verdiği orantısız tepkileri üzüntü ile takip ediyoruz. Bu tepkilerin devam etmesi durumunda elbette biz de kendi tedbirlerimizi almak mecburiyetinde kalacağız.







'TÜRKİYE IŞİD'LE KAPSAMLI MÜCADELE EDİYOR'







Dünyada IŞİD ile mücadele konusunda Türkiye kadar kapsamlı ve sonuç alıcı mücadele yürüten başka ülke yoktur. Kimileri IŞİD'i bahane ederek Suriye'de kendi projelerini hayata geçirirken Türkiye doğrudan bu örgütün saldırılarına maruz kalma pahasına, mazlum kardeşlerinin yanında yer almayı tercih etmiştir.







Filistin konusunda Türkiye tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edecek. Katar yönetimine de gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.







Türkiye körfez bölgesinin barış güvenlik ve istikrarı için dostlarına ve kardeşlerine her türlü desteği vermeye hazırdır. Bölgenin güvenliği Türkiye'nin güvenliği ile ilişkilidir. Bu anlamda Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.







Bugün Libya'da yerlerinden edilmiş insanların sayısı 450 bindir. Libya üzerinden Avrupa'ya yönelen bu insanların Akdeniz'de yaşadıklarına her gün şahit oluyoruz.







"BAZI ÜLKELERDEN YETERİNCE DESTEK ALAMIYORUZ"







Türkiye samimi ve kararlı duruşuyla terörle mücadele ediyor. Mültecilere yaptığımız harcama 9 milyar dolar'a ulaştı. Bazı ülkelerden yeterince destek alamadığımızı söylemeliyim.







Dünyada DAEŞ'le mücadele konusunda en etkili çalışmayı Türkiye yürütüyor.







Bakıyorsunuz bir açıklama duyuyoruz, "Nitelikli olanları bize gönderin diyorlar, gayrımüslimi bize gönderin diyor" Biz böyle bir ayrım yapmadık. Herkesi aldık. Biz, Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Terörü bir dinle özdeşleştirmek en çok teröristin işine yarar.







"TAKİP EDEN DEĞİL TAKİP EDİLEN ÜLKELER OLMALIYIZ"







2016 yılında Dünya İnsani Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Uyguladığımız insani dışpolitikanın sonucu Somoli'de görüşüyor. Filipinlerde devam eden barış görüşmelerine destek veriyoruz. Myanmar'daki gelişmelere tepki veren ülkelerin başında geliyoruz.







İnsan onuruna, adalete önem veren ve bir barış dini olan İslam'ı insanlığın sorunlarını çözer hale getirmeliyiz. Takip eden değil takip edilen ülkeler olmalıyız.







Şunu bilelim ki güçlü olan haklı olan değildir. Haklı olan güçlüdür.







Hiç kimse benim şu gücüm var diye böbürlenmesin.