CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR'A GELDİ! EMİR HAVALİMANINDA KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da bazı temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile diğer yetkililer karşıladı.
ERDOĞAN VE KATAR EMİRİ AYNI ARACA BİNDİ
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geldi.
Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, aynı araçla Emirlik Divanı'na geçti.ERDOĞAN, EMİR'İN BABASIYLA DA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.
Daha sonra Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani ile Al Wajbah Sarayı'nda görüşecek.
Temasları sonrasında Erdoğan, Türkiye'ye dönecek.
Kaynak: haberinburada
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