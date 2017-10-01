Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani akşam saatlerinde telefonda görüştü.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

KÖRFEZ KRİZİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ablukası devam ediyor. Erdoğan, krizin başladığı günden itibaren Türkiye'nin Katar'a destek olacağını söylemişti. ABD Başkanı Trump da krizin çözümünün kolay olduğunu, arabulucu rolü oynayabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: haberinburada