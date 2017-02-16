CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABE'Yİ ZİYARET EDEREK UMRE YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.
Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi.
Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.
Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.
kaynak:AA
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