Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABE'Yİ ZİYARET EDEREK UMRE YAPTI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABE'Yİ ZİYARET EDEREK UMRE YAPTI
Tarih : 16 Şubat 2017, 09:44
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı(7/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.



Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi.



Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.



Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.



 



kaynak:AA








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