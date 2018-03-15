CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTTİFAK YASASINI ONAYLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.
YASA BAŞBAKANLIK'A GÖNDERİLDİ
7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.
CUMHURBAŞKANI İTTİFAK YASASINI ONAYLADI
Konuya dair Cumhurbaşkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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