

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, HDP'li bakanların istifasına ilişkin, "Bugün bu aldığımız haber manidardır. İstifa ettiler, kendi takdirleridir, edebilirler. Kalmaya mecbur da değiller. Fakat burada Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik yakıştırmaları, suçlamaları bunlar tabii çok çok gerçekten ağır ithamlar ve çirkin ithamlar. Öncelikle bu tür ifadeleri Sayın Başbakan'a kullanmadılar veya Bakanlar Kurulu'nda bunları kullanmadılar. Benim merakımı mucip olan şey şudur; 'Acaba bunların önüne metin nereden geldi?' ve o gelen metin burada okunmak suretiyle kalkıp Saray'ı veya Cumhurbaşkanlığı makamını lekelemeye çalışıyorlar" dedi.