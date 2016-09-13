

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'teki bayramlaşma töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın sözleri sık sık sloganlarla kesildi.



İşte Erdoğan'ın konuşması:



Bu bayrama kayıplarımızdan dolayı yüreğimiz yaralı aynı zamanda geleceğe dönük ümidimiz güçlenmiş olarak giriyoruz. En son bayramın birinci günü Van'da meydana gelen hadiseyi hep birlikte yaşadık. 53 yaralımız, gazimiz oldu. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Van'daki bu hadisede Allah'a hamdolsun şu an itibarıyla yaralılarımızın tamamı biri hariç hastaneden çıkmış durumda.































Yol arkadaşı olarak ben sizlerden razıyım inşallah sizler de benden razısınız. Durmak yok yola devam dedik, beraber devam ettik. Yollarımızın sonradan birleştiği arkadaşlarımı da ben en başından beri varmış gibi kabul ediyorum.



Sevinçleri olduğu kadar kederleri de paylaştık. Tarihi başarıların altındaki imza hepimize aittir. Hiç bitmeyecek gibi gelen kara gecelerde birbirimize kılavuzluk ettik. 2002'den beri süregelen kesintisiz mücadele döneminde hep birlikteydik. Bu kenetlenme olmasaydı ne 2007'deki vesayet savaşında ne Gezi ne 17-25 Aralık darbe girişimlerinden ne de terör kılıflı uluslararası operasyonlardan ne de en son maruz kaldığımız darbe teşebbüsünden milletimizi kurtarma imkanımız olmazdı. Sadece siyasi ve bürokratik saldırılara karşı değil en modern silahlara karşı da direnecek dirayete sahip olduğumuzu gösterdik.



Milletle aranızda siz yürüdüğünüzde 79 milyonu arkanızdan yürütecek bir ilişki varsa hiç korkmayın. 367 garabeti de çıkarsalar, terörle, tankla da üzerinize gelseler hiç fark etmez.



Biz nokta koymadık virgül koyduk. Biz onlarla beraber yatıp onlarla beraber yaşamaya mecburuz. Önce biz kendi aramızda iki elin parmaklarının kenetlendiği gibi bir olacağız ki milletimizi de bu çekirdeğin etrafında bütünleştirelim.



Van'da bin kilo bombayı patlatanları alçakları er yada geç döktükleri kanda boğacağız. Zira bu mübarek bayramlarımızı güzel günlerimizi millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok.



Devletin içinde devlet asla olmaz. Olmadı, olmayacak. Pensilvan'ya mı kaçar, nereye kaçarsa kaçsın, sonuna kadar kovalayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.