Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Filistin'in mücadelesine Türkiye'nin verdiği desteğin devam edeceğini belirten Erdoğan, "İsrail'in işgal teşebbüsüne artık bir son vermesi gerekiyor. Bizim çocuklarımız gibi Filistinli çocuklarında bayram sevincini yaşamasını istiyoruz. Gazze'de inşa ettiğimiz hastanenin tıbbi donanımını tamamlıyoruz" dedi.

"İSRAİL 1967 SINIRLARINA DÖNMELİ"

Mescid-i Aksa krizine de değinen Erdoğan "Dört asır boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya hizmet etme şerefine nail olmuş bir ülke olarak bu mukaddes şehrin asla çatışma, kan ve gözyaşı ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Bölgede kalıcı barış ve huzurun yolu bellidir. Bu yol, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır" dedi.

Erdoğan, Filistin'in FETÖ karşısında takındığı kararlı tutum için de Abbas'a teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada