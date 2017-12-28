CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNTERNET ZEHRİ ARTIK EVE GİRDİ
TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden internet kafeler vardı. Artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içerisine girmiş vaziyette" dedi.
Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnternet kafeler vardı, şimdi iş ne yazık ki evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içerisine girmiş vaziyette. Şimdi bu tehlikeye karşı hocalarımız, anne babaları uyarmak durumunda. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelasıdır" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
"BU ÇOK CİDDİ BİR UYUŞTURUCUDUR"
Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım.?Gençlerimizin kendilerine özellikle güvenmelerini hedefliyoruz. İnternet kafeler vardı şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Hocalarımız bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelası. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Eğer 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.
"TAKLİT EDEN, HEP GERİDE OLMAYA MAHKUMDUR"
Taklit eden, hep bir adım geride olmaya mahkumdur. Bizim artık takip etmekten, taklit etmekten çıkıp öne geçmeye, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. Bizim artık, bize çizilen sınırları, zihnimize vurulan prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor. Bu millet, tarihi şanlı zaferlerle dolu, çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunu olan asil bir millettir.
Kaynak: haberinburada
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