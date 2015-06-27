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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DAVUTOĞLU BUGÜN GÖRÜŞECEKLER


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DAVUTOĞLU BUGÜN GÖRÜŞECEKLER
Tarih : 27 Haziran 2015, 11:44
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Davutoğlu Bugün Görüşecekler(5/10)2


Erdoğan ile Davutoğlu'nun bu günkü görüşmeleri; Meclis Başkanlığı için yapılacak seçim, koalisyon hükümeti kurulması çerçevesindeki arayışlar ve Suriye'nin Türkiye sınırındaki gelişmeler çerçevesinde bir çok açıdan önem taşıyor.



Erdoğan, hükümeti kurma görevini Meclis Başkanı seçiminden sonra vereceğini açıklamıştı.








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