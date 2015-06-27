

Erdoğan ile Davutoğlu'nun bu günkü görüşmeleri; Meclis Başkanlığı için yapılacak seçim, koalisyon hükümeti kurulması çerçevesindeki arayışlar ve Suriye'nin Türkiye sınırındaki gelişmeler çerçevesinde bir çok açıdan önem taşıyor.







Erdoğan, hükümeti kurma görevini Meclis Başkanı seçiminden sonra vereceğini açıklamıştı.