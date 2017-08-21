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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İKİ GÜN ÜST ÜSTE NİKAH ŞAHİDİ OLDU


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Gün Üst Üste Nikah Şahidi Oldu
Tarih : 21 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Gün Üst Üste Nikah Şahidi Oldu(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz'ın nikahına katıldı.

EVLENME CÜZDANINI GELİNE VERDİ

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz, dünya evine girdi. Yılmaz ailesinin bu mutlu gününde gerçekleştirilen nikahta sevenleri yalnız bırakmadı. Nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyılan nikah sonrası ise aile cüzdanını geline verdi.

4 ÇOCUK SÖZÜ ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü de, Denizli'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin kızının nikah törenine katılmış, gelinden 4 çocuk sözü almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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