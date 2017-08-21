CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İKİ GÜN ÜST ÜSTE NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz'ın nikahına katıldı.
EVLENME CÜZDANINI GELİNE VERDİ
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz, dünya evine girdi. Yılmaz ailesinin bu mutlu gününde gerçekleştirilen nikahta sevenleri yalnız bırakmadı. Nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyılan nikah sonrası ise aile cüzdanını geline verdi.
4 ÇOCUK SÖZÜ ALMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü de, Denizli'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin kızının nikah törenine katılmış, gelinden 4 çocuk sözü almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar