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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Tarih : 03 Nisan 2017, 15:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlıklar Sürüyor(7/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan günü yapılacak olan halkoylaması öncesinde yarın Zonguldak'a gelecek. Madenci Anıtı'nda on binlere hitap edecek olan Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak.



Yarın saat 15.00'te madenci Anıtında on binlere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar başladı. Çevre illerden çok sayıda polis bariyerleri takviye olarak getirildi. Sahne kurma çalışmaları ve bayrak asma çalışmaları da tüm hızıyla sürerken şehrin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Yarın on binlere hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak programı hakkında bilgi veren AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, yarın düzenlenecek olan Mitinge tüm halkı davet etti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  İçin  Hazırlıklar  Sürüyor    haber

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