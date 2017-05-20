

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin son 14 yılı tarih ve bilim düşmanı çevrelerle mücadele etmekle geçmiştir. Devlet ve siyaset hayatımıza nüfus etmiş vesayet odaklarını hamd olsun bertaraf ettik. İnsanımızı makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanların devrine son verdik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi'nde açıklama yaptı



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Üniversitemizin öğrencilerinin büyük bir bölümünün yabancı ülkelerden olması memnuniyet vericidir.



''Önümüzdeki senlerden itibaren yapılan hazırlıkların meyvelerini inanıyorum ki toplayacaksınız.



İnşallah, diğer üniversitelere verdiğimiz gibi buraya da destek vereceğiz.







Bir önemli açılış da İbn Haldun Sempozyumudur. Dünyanın dört bir köşesinden sempozyuma iştirak eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.''







kaynak:sabah