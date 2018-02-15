CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HUŞ VE HAFİFTAŞ AİLELERİNİ ARADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TRT spikeri Tuna Huş'un ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın ailelerini telefonla arayarak, taziye dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TRT spikeri Tuna Huş'un ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın ailelerini telefonla arayarak, taziye dileğinde bulundu.
YAKINLARINI ARADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum spikerin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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