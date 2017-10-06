CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HİNDİSTANLI OYUNCU KHAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tanıtım kampanyası için anlaşma yapılan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan'ı kabul etti.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak yeni filmi "Secret Superstar"ın ve Türkiye'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'de bulunan Hindistanlı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldi.
Görüşme öncesi tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Khan'ın görüşmesi basına kapalı devam etti.
MEB MÜSTEŞARIYLA SICAK SOHBET
Aamir Khan, Beştepe'den sonra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.
"FİLMLERİNİZ OKULLARDA İZLETİLİYOR"
Tekin, Khan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve filmlerini okullarda izlettirdiklerini belirterek, "Sizin iki filminiz olan '3Idiots' ve 'Her Çocuk Özeldir' çocuklarımıza öneriyoruz. Ben de referanslarımda kullanıyorum. Öğretmenlerimize sizin filmlerimizi tavsiye ediyoruz. Bizim eğitim camiasında çok tanılan ve sevilen birisiniz" dedi.
"BENİ ETKİLEDİĞİ İÇİN BU FİLMLERİ SEÇTİM"
Bollywood yıldızı Khan ise Türkiye'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "İnsanlara dokunan bu hikayeler film olmadan önce ilk bana dokundukları için, beni etkilediği için filmleri seçtim" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Bollywood yıldızı Khan'a hediye takdim etti.
Kaynak: haberinburada
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