

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan ziyareti kapsamında Türkiye- Hindistan İş Forumu'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:







Bu toplantının inşallah yeni bir dönemin miladı olacağına inanıyorum. Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimizde hep dostluk ve işbirliği havası hakim olmuştur. Geldiğimiz noktada ekonomik işbirliğini derinleştirip arttırmak istiyoruz. Bu konuda kararlı ve samimiyiz. Türk-Hind İş Konseyi'nin karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlamasına arzu ediyorum. Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının devam ettirilmesi ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması ekonomik ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Hindistan ile ilgili ticari hacmimizin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir. Bu rakamın gün geçtikçe artacağını ve yakında gerçek potansiyeline ulaşabileceğini düşünüyorum.







KENDİ MİLLİ PARALARIMIZLA TİCARETİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ







Karşılıklı yatırımların arttırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyorum. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya biz hazırız. Türkiye Avrupa, Orta Asya, Karadeniz ve Ortadoğu'da ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır. Gereken altyapıyı süratle kurmamız gerekiyor. Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmamız lazım. Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapabiliriz. Türkiye genç ve nitelikli işgücü, büyük iş pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesi ve dünyada ve önemli bir yere gelmiştir.







TÜRKİYE'DEKİ KANUNLAR YATIRIMCILARA KOLAYLIK SAĞLIYOR







Tüm yatırımcılar şundan emin olsun. Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerin birey ve kurumlar arasında herhangi bir kurumun engeline tabi olmadan el değiştirmesine sahiptir. Büyük ölçekli enerji ve altyapı yatırımları da kapsayan çok önemli kalkınma projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni hizmete açtık. Dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Boğazı'nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmet vermeye başladı. Havalimanı inşaatımız sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Kanalistanbul'la ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Başlaması planlanan yatırımlarımız da var.







250 MÜTEAHHİT FİRMANIN İÇİNDE 42 TÜRK ŞİRKETİ VAR







Bazı şirketlerimizin Hint ortaklarıyla önemli işler yaptıklarını biliyorum. G-20'de Türkiye'de birlikte yeralan Hindistan, dünyanın en büyük demokrasisidir. Dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen serbest pazar ekonomilerinden biridir. Yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı ve uzay endüstrisinde katedilen mesafeyi takdirle izliyoruz. Tüm bu sektörlerde Hindistan ile işbirliğimizi geliştirmeyi arzuladığımızı bilhassa belirtmek istiyoruz. Türk özel sektörü özellikle inşaat alanında dünya pazarlarına açılmakta önemli bir başarı göstermiştir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 şirketimiz bulunuyor.







HİNDİSTAN'DAN DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ







Biz Hindistan'dan daha fazla turist bekliyoruz. Düğünlerini Türkiye'de yapan Hintli ailelerin sayılarının arttığını görüyoruz. Turist sayılarının artırılması, ulaşımın geliştirilmesini de gerekli kılıyor. THY ve AtlasJet Hindistan sefer sayılarının artırılmasını istiyor. Air İndia ve havacılık şirketlerimizin geliştirilmesi yararlı olacaktır.







İş Forumu'nun ikili ilişkilerimizde yeni bir ivme sağlamasını temenni ediyorum. Gereken tüm adımları atmakta kararlıyız. İşadamlarımız için üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahip olduğumuzu da bir kez daha dile getirmek istiyorum.







kaynak:milliyet