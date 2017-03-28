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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'HAYIR' ÇADIRINA SÜRPRİZ ZİYARET


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'HAYIR' ÇADIRINA SÜRPRİZ ZİYARET
Tarih : 28 Mart 2017, 13:48
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' Çadırına Sürpriz Ziyaret(10/10)8


Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan 'evet' standını ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 'evet' standının hemen yakınında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti.



 



kaynak:hürriyet








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