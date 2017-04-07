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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HATAY'DA VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HATAY'DA VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ
Tarih : 07 Nisan 2017, 16:22
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Vatandaşlara Hitap Etti(10/10)12


 Erdoğan Hatay'da vatandaşlara hitap etti. İdlib'deki katliamla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yoktur. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri ve pozisyonunu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını çocuk katliamlarını DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır." dedi.



 



kaynak:ahaber








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