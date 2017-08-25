İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni bir binaya kavuşacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet Teşkilatımız çok daha verimli bir imkana kavuşacak" dedi.

"ÇOK DAHA VERİMLİ VE FARKLI HİZMETLER VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak." dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tedarik edilen 200 motosikletin, bu kurumlar ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE KOYMADIK"

Motosikletlere yıl sonu itibarıyla 200 tane daha ilave edileceğini kaydeden Erdoğan, geçen günlerde atamaları yapılarak görevlerine başlayan 520 bekçiye de vazifelerinde başarılar temenni etti. Ülkenin huzuru, milletin güvenliği için gece gündüz görev yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının tüm mensuplarına, şahsı ve milleti adına şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülke içindeki terörle mücadele operasyonlarında son 2 yılda verdiğimiz 988 polis, asker ve güvenlik korucusu şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar, milletimize sabırlar temenni ediyorum. Aynı dönemde yaralanarak gazilik unvanına nail olan 5 bin 34 polis, asker ve güvenlik korucumuza da milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Teröristlere misliyle cevabını verdik, veriyoruz. İnlerine girdik, giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız ve Allah'ın izniyle de kazıyacağız. Çünkü bu milletin huzurunu, bu milletin gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok. Bu ülkeyi bölmeye de kimsenin hakkı yok."

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Erdoğan, taviz veremeyecekleri ilkeler olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti: "Şu ilkelerden asla taviz veremeyiz. O da nedir? Tek millettir, tek bayraktır, tek vatandır, tek devlettir. Bu dört tane unsur, bizim için hayatidir. Asla bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ne bu noktada milletimizi böldürtürüz ne bayrağımıza eş paçavralar üretmeye çalışanlara imkan veririz, ne vatanımızı böldürtürüz ne de devlet içinde devlet kurmaya müsaade ederiz. Onun için kararlıyız, azimliyiz ve bize, çocuklarımıza daha huzurlu bir ülke bırakmak için fedakarca çalışan asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar gibi alanlarda suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçlerimize de şükranlarımı sunuyorum."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısında özellikle narkotik ile alakalı olmak üzere, esrar, eroin, captagon gibi uyuşturucular üzerinde çok daha kararlı şekilde durduklarını vurguladı.

Bugün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile uyuşturucuyla alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirildiğine işaret eden Erdoğan, "Bunlar caydırıcıdır ve bunların üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Eczanelere varıncaya kadar gideceğiz. Bunu dışında captagon vesaire, bunların satıldığı yerlerin araştırılması, bunlarla ilgili bütün istihbarat çalışmalarının yapılması noktasında da kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

"BEKÇİLİK SİSTEMİNİN YENİDEN İHYA EDİLMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Erdoğan, bugün teslim edilen motosikletlerin Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının suçlularla mücadelesine, milletin kendini güvende hissetmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, "Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin mahallemizdeki en önemli figürlerinden olan bekçilik sisteminin yeniden ihya edilmesinden memnuniyet duyuyorum. 20 bin gibi rakam tabii ki şimdiliktir. Bunu ihtiyaçla daha da geliştireceğiz, daha da artıracağız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun, huzur içinde olsun. Göreve başlayan bekçilerimizden mahalle halkıyla en güzel şekilde bütünleşerek, devletin oradaki gözü, kulağı, sesi, huzur ve güven kaynağı olmalarını bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

"SOKAKLAR TÜM SUÇLULARDAN TEMİZLENECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaklarda, mahallelerde görülen her polis ve jandarma ile onların araçlarının vatandaşların kalbine güven, suçluların yüreğine korku saldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, sahip oldukları yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade milletimizin vicdanında edindiğiniz yer kadardır. Şayet milletimiz, güvenlik kuvvetlerimize ve onların sorumluluklarına sahip çıkarsa, az gayretle çok netice elde edilir. Tam tersi olursa, yani milletimizle güvenlik kuvvetlerimiz arasında böyle güçlü bir ilişki tesis edilemezse, ne kadar çok gayret sarf edersek edelim arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayız. Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, terörle mücadelede olduğu gibi asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi ve jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz. İşte o zaman sokakların tüm suçlulardan kısa sürede temizlendiğini göreceğimize inanıyorum."

"BUNLAR YAVRULARIMIZIN KATİLİ"

Okulların da başlayacağını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üniversiteler, orta öğretim, okullarımızın çevresinde uyuşturucu noktasında faaliyet gösteren bütün bu soytarılara, alçaklara, millet düşmanlarına karşı ben, güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlarla bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili, çocuklarımızın katili. Bunlara karşı inanıyorum ki sizler bu hassasiyeti göstereceksiniz. Özellikle son dönemde çok sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütleriyle mücadele konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok daha büyük gayret bekliyorum. Şayet bir yerde suç oranı yükselmişse, iki ihtimal vardır. Birinci ihtimal suçluların takibini yapmakla görevli güvenlik kuvvetlerimizden bazıları, onlarla işbirliği içindedir. Bu durumda 'Hırsız içeriden olunca, kapı kilit tutmaz' misali zaten beyhude bir mücadele veriliyor. Yapılması gereken, önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimizin sayı, teçhizat ve istihbarat yönünden zayıflığı söz konusudur. Bu sorunun çözümü, hepimizin görevidir. Feto'nun ülkemize verdiği en büyük zararlardan biri de Polis ve Jandarma teşkilatlarımızda yol açtığı zafiyettir. Hem personel yönünden hem de fiziki ve hukuki altyapı bakımından bu eksikleri süratle gideriyoruz."

520 BEKÇİYE BAŞARILAR DİLEDİ

Erdoğan, hizmete alınan 200 motosikletin de bu yönde atılmış bir adım olduğuna işaret ederek, araçların emniyet ve jandarma teşkilatlarına hayırlı olmasını diledi.

Göreve başlayan 520 bekçiye ve tüm güvenlik güçlerine de başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbimden hepsini her türlü beladan, saldırıdan, musibetten, ihanetten, iftiradan korumasını diliyorum. Bu noktada bu araçların ve özellikle yeni personelimizin teşkilatlarımıza kazandırılmasında emeği geçenler, başta İçişleri Bakanım olmak üzere gönülden teşekkür ediyorum. Motosikletleri kullanacak polislerimize ve jandarmalarımıza kazasız, belasız, güvenli vazifeler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL EMNİYETİNE YENİ BİNA

Erdoğan, "Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak." dedi.

"KAZA HABERLERİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda bayram tatili öncesi vatandaşlara şöyle seslendi:

"Sevgili vatandaşlarım, 10 günlük bir bayram sürecini 30 Ağustos ve Kurban Bayramıyla bütünleştirerek yaşayacağız. Tabii ki sizler yollarda eğer yolların kuralını, bir kenara koyar da duygusallıkla hareket eder ve hız yapma noktasına gelirseniz, hem ailelerinizi hem bizi üzersiniz. Biz, istiyoruz ki bu yollardan, bu trafik kazaları her ne kadar son yıllarda ciddi manada azalmışsa da kaza haberlerini duymak istemiyoruz. Bayram acıyla değil, mutlulukla kutlansın istiyoruz. Acıyla kutlamak zaten mümkün değil. O, yasa dönüşür. Bu bayram, inşallah yas olmasın istiyoruz. Mutluluk içerisinde bayramı yaşayalım. Onun için kurallara, özellikle hız kurallarına dikkat etmeyi, uykulu araç kullanmaktan kaçınmayı tavsiye ettik, ediyoruz. Temenni ediyorum, bu kurallara uyarak araçlarımızı kullanmak suretiyle bayramı bayram gibi yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Şimdiden yarın, Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'in yeni bir yıl dönümünde Anadolu'nun kapılarının açılışını, Sultan Alparslan'ı ordusuyla beraber yad edeceğiz. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun diyorum."

Kaynak: haberinburada