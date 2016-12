Suriye'deki terör örgütlerine silah ve mühimmat desteği sağlanmaması konusunda bölgede faaliyet gösteren ülkeleri uyardıklarını ifade eden Erdoğan, 'Şimdi bu silahların bir kısmı ülkemize yöneltildi. Aynı silahların bir kısmı da yarın onları veren ülkelere karşı kullanılmaya başlanacak, bunun da haberini şimdiden veriyorum' dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 3. Su'dan Sorumlu Bakanlar Toplantısı"nın açılış töreninde konuştu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İstanbul'da su problemi olmadığı gibi 2071 yılına kadar da gereken planlamalar yapılmıştır' dedi.







Suriye'deki terör örgütlerine silah ve mühimmat desteği sağlanmaması konusunda bölgede faaliyet gösteren ülkeleri defalarca uyardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, 'Şimdi bu silahların bir kısmı ülkemize yöneltildi. Ama şundan emin olunuz aynı silahların bir kısmı da yarın onları veren ülkelere karşı kullanılmaya başlanacak, bunun da haberini şimdiden veriyorum. Niçin biliyor musunuz? Terörün karakteri böyledir. Eninde sonunda akrep gibi kendisini tutan eli de sokar' şeklinde konuştu.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







'İstanbul'da 2012'de gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Konferansı'nda onaylanan Su Vizyonu Belgesi'ni hayata geçirmeliyiz. Bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Belgeleri imzalıyoruz ama bunları hayata geçirmeye gelince, hayata geçirmiyoruz. Oturup, konuşup, dağılacaksak, bunu hayata geçirmeyeceksek bu toplantıların bereketi kayboluyor. Bu toplantılarımızı bereketlendirmemiz lazım. Netice almamız lazım. Netice almıyorsak yazık olur. Bu toplantıda alınan kararlarla kurulması beklenen Su Konseyi'nin de iş birliği adımlarının hızlanmasına ve Müslüman coğrafyasında refah seviyesinin artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.







İstanbul'un su sorununu belediye başkanlığı dönemimde çözdük. İstanbul ciddi manada susuzdu. Bugün İstanbul'da su problemi olmadığı gibi 2071 yılına kadar da gereken planlamalar yapılmıştır.







'GÜNEY KIBRIS'A SU VERMEK SURETİYLE...'







Kuzey Kıbrıs Türkiye'den gelen suyu kullanıyor. Güney Kıbrıs'a da su vermek suretiyle bir barış projesini gerçekleştirebiliriz dedik. Şu ana kadar herhangi bir talepleri olmadı. Ama biz görevimizi yaptık.







Bugüne kadar Suriyeliler için harcadığımız meblağ, 10 milyar doları aşmıştır. Bu faturalıdır ama bir o kadar da sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin yaptığı yardımlar, destekler var. Burada her gün devam eden bir harcamadan söz ediyoruz. Söz verilen kaynak gelirse misafirlerimizin durumlarını daha da iyileştirme, daha da geliştirme imkanına kavuşuruz. Yoksa 3 milyon insan ülkemizde zaten barınıyor, hiçbiri de aç değil. Hamdolsun hepsine sahip çıkmışız. AB ülkelerinin ikircikli ve samimiyetsiz tavrını bir kenara bırakıyorum, asıl İslam ülkelerinin bu insanlara sahip çıkmasına ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde hassas bir yaklaşım sergileneceğine inanıyorum.







'NE PROJESİ?'







Avrupa ülkelerinde mültecilerin yaşadığı dramlar konuyla ilgili bakış açısı farklılığından kaynaklanıyor çünkü konu eğer imkan meselesiyse Avrupa ülkelerinin imkanları bizden katbekat fazladır. Bilindiği gibi AB üyeliğimiz çerçevesinde karşı tarafın zaten yükümlülüğü olan vize muafiyeti için önümüze pek çok şart getirdiler. Bunlardan biri de Suriyeli sığınmacıların ülkemizdeki barınma şartlarını düzeltecek çalışmalar için bize sağlayacakları 3 milyar avroluk kaynaktı. Son 6 yıldır bu çalışmaları zaten yapan bir ülke olarak AB'nin bize böyle bir destek vermesinden elbette memnun oluruz. Bu bizim bütçemize girecek değil, bu direkt olarak Suriyeli kardeşlerimize girecek olan bir destek. Fakat, mesele öyle bir yere getirilip düğümlendi ki sanki bu kaynak sığınmacılara destek için verilmiyor da bize bağış yapılıyormuş gibi bir intiba ortaya çıktı. Bizden proje istiyorlar, halbuki biz projelerin hepsini zaten gerçekleştirmişiz. Ne projesi?







DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA







Geçtiğimiz perşembe günü Diyarbakır şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Tanışık Köyü yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Terör örgütü mensupları Bingöl'de bir kamyonu çalarak araca bomba yüklüyorlar. Tanışık Köyü'ne geldiklerinde Seyithan Yakar isminde daha önce AK Parti il yönetim kurulu üyeliği de yapmış vatandaşımız teröristlere müdahale ediyor. Teröristler Dürümlü Mezrası'na doğru kaçmaya başlıyorlar. Tanışık Köyü'deki vatandaşlarımız aracı takip etmeye başlıyor. Tanışık Köyü'nden gelen vatandaşlarımıza ateş açıyorlar. Çatışma sürerken teröristler bombayı ateşliyorlar. Yaklaşık 10-15 ton olduğu değerlendirilen bombanın havaya uçmasıyla kamyon ve onların yakınındaki 2 araçta bulunan 16 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Burada bir terör örgütünün yüzlerce masum insanı katletmeye yönelik bir eylem teşebbüsü ve bu eylemi hayatları pahasına engelleyen 16 vatandaşımız söz konusudur. Normal şartlarda bir kamyon dolusu patlayıcıyı Diyarbakır şehir merkezinde kullanmayı hedefleyen bir örgütün bu eyleminin tüm dünyada çok ciddi yankı bulması ve şiddetle telin edilmesi lazımdır.







'PARİS'TE, BRÜKSEL'DE OLUNCA SES ÇIKIYOR, ANKARA'DA DİYARBAKIR'DA OLUNCA ÇIKMIYOR'







Daha önce buna benzer birçok terör eylemi oldu ve dünya bunlara hep sessiz kaldı. Bölücü terör örgütünün çeşitli isimler altında rahatlıkla faaliyet gösterdiği hatta desteklendiği Batı ülkeleri başta olmak üzere kimseden bu elim hadiseye yönelik ciddi bir ses çıkmamıştır. Paris'te, Brüksel'de olunca çıkıyor ama Lahor'da, Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da olunca çıkmıyor. İşte bizim içimiz bundan yanıyor. Bu ikircikli tavır nereye kadar? Siyasetin dünyada dürüst olmadığını görüyoruz.







'TERÖR ENİNDE SONUNDA AKREP GİBİ KENDİSİNİ TUTAN ELİ DE SOKAR'







Dünyada silah sektörünü elinde tutan ülkeler bu teröristlere bizzat silahlarını veriyorlar. Bu terör örgütlerinin elinde hangi ülkelerin silahlarının olduğunun hepsi tarafımızdan biliniyor. Bunları biz kendi medyamızla da dünyaya anlatıyoruz. Suriye'deki masum insanların hayatlarını korumak için güney sınırlarımızda bir güvenli bölge oluşturulması için çalmadık kapı bırakmadık. Bunu ABD Başkanı'yla paylaştım, Rusya'yla münasebetler düzgün olduğu zaman onlarla da paylaştım. Batı ülkeleriyle paylaştım. Hepsi 'Güzel, şöyledir böyledir' ama uygulamaya gelince hiçbirisi bu noktada 'Hadi adımı atalım' demiyor. Bu teklifimize kulak tıkayanlar şimdi mülteci dalgalarının önünü kesmek için olmadık yöntemlerin arayışı içindeler. Aynı şekilde Suriye'deki terör örgütlerine silah ve mühimmat desteği sağlanmaması konusunda bölgede faaliyet gösteren ülkeleri defalarca uyardık. Şimdi bu silahların bir kısmı ülkemize yöneltildi. Ama şundan emin olunuz aynı silahların bir kısmı da yarın onları veren ülkelere karşı kullanılmaya başlanacak, bunun da haberini şimdiden veriyorum. Niçin biliyor musunuz? Terörün karakteri böyledir. Eninde sonunda akrep gibi kendisini tutan eli de sokar.







'HADİ BUNA DA 'HAYIR' DESİNLER'







Her zaman söylüyoruz, bugün dünyanın en önemli sorunu terörün bizatihi kendisi değildir. Bugün dünyanın en önemli sorunu, terör örgütleri karşısında takınılan bu ikiyüzlü, riyakar, samimiyetsiz tutumdur. Çünkü, terör örgütleri en büyük gücü, en büyük desteği işte bu tutumdan alıyor. Dünyada silah sektörünü elinde tutan ülkeler bu teröristlere bizzat silahlarını veriyorlar. Hadi buna da 'hayır' desinler. Artık bu terör örgütlerinin elinde hangi ülkelerin silahları olduğunu hepsi tarafımızdan biliniyor.







'TÜM DÜNYA KAMUOYUNA SESLENİYORUM'







Buradan tüm dünya kamuoyuna sesleniyorum. DAEŞ bahanesiyle Suriye ve Irak'ta kurulan can pazarları, silah pazarları, kirli ittifaklar yarın dünyanın başına çok daha büyük sorunların musallat olmasının yolunu açıyor.







'KİLİS'İN HERHANGİ BİR AVRUPA ÜLKESİNDEN FARKI YOK'







Bugün işine geldiği için terör örgütüyle kucak kucağa hareket edenler, yarın kendi kucaklarında patlayacak bombaların, silahların da müsebbibi olduklarını çok iyi bilmelidirler. Kilis şehrimizde Suriye'den atılan roketler yüzünden onlarca insanımız hayatını kaybetti. Halbuki Kilis'in herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Bugün Kilis'e komşu olan terör örgütünün yarın hangi Batı ülkesinin hangi şehrinde kime komşu olacağını tahmin etmek mümkün mü?'