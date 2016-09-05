G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Çin'in Hangzhou kentinde zirve programına katılımının yanı sıra ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacop Zuma ile bir araya geldi.



Görüşme, zirvenin ikinci gününün ilk programı olan “Daha Etkin ve Etkili Küresel İktisadi ve Mali Yönetişim” konulu çalışma oturumunun ardından, Hangzhou Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından “Güçlü Uluslararası Ticaret ve Yatırım” konulu çalışma oturumuna katıldı.