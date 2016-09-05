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cumhurbaşkanı erdoğan, güney afrika devlet başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Çin'in Hangzhou kentinde zirve programına katılımının yanı sıra ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacop Zuma ile bir araya geldi.

Tarih : 05 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı İle Görüştü(8/10)8


Görüşme, zirvenin ikinci gününün ilk programı olan “Daha Etkin ve Etkili Küresel İktisadi ve Mali Yönetişim” konulu çalışma oturumunun ardından, Hangzhou Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından “Güçlü Uluslararası Ticaret ve Yatırım” konulu çalışma oturumuna katıldı.








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