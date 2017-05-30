

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, genel başkan olmasının ardından ilk kez konuşacak. Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı, Erdoğan Kahraman'ın makamında bir süre kalacak.







kaynak:habertürk