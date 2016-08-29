

DAEŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırı sonrası 54 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programların tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.



Cumhurbaşkanlığı uçağıyla bugün saat 14.55 sıralarında Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Erdoğan, Ulucami'de saldırıda hayatını kaybedenler için okutulan mevlite katıldı. Erdoğan, mevlit sonrasında düğünleri kana bulunan Nurettin-Besna Akdoğan çifti ile bir araya geldi. Çift ile bir süre görüşen Erdoğan, çifte taziyelerini iletti.