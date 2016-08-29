O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cumhurbaşkanı erdoğan, gaziantep'ten ayrıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TEN AYRILDI

DAEŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırı sonrası 54 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programların tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'ten Ayrıldı(0/10)


DAEŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırı sonrası 54 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programların tamamlanmasının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla bugün saat 14.55 sıralarında Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Erdoğan, Ulucami'de saldırıda hayatını kaybedenler için okutulan mevlite katıldı. Erdoğan, mevlit sonrasında düğünleri kana bulunan Nurettin-Besna Akdoğan çifti ile bir araya geldi. Çift ile bir süre görüşen Erdoğan, çifte taziyelerini iletti.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Gaziantep  Ten  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER