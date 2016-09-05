CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G20'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Çin'de gerçekleştirilen G20 zirvesinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Toplantı boyunca her fırsatta gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri de gözeten bir kalkınma anlayışı ile hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdik. Zirvede G20 liderleri olarak sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemine ilişkin bir eylem planını kabul ettik.
Bu çalışmaya G20'inn öncülük etmesini önemli buluyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer husus küresel ticaretteki büyümenin güçlendirilmesidir. Bu anlayışla tüm ülkelerin birlikte hareket ederek küresel ticaretteki durgunluğu aşmanın çarelerini aramalarında büyük önem görüyoruz.
Mülteci sorunu konusunda maalesef iyi bir sınav verilemedi, hala da verilemiyor. Topraklarında 3 milyon Suriyeli ve Iraklı'yı barındıran bir ülke olarak Türkiye konunun muhataplarından biridir. Bizim şu ana kadar yaptığımız harcama 12 milyar doların üzerindedir. STK'ların yaptıkları harcamaları da göz önüne aldığımızda 25 milyar doları aşmaktadır.
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