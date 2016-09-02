

Çin bu yıl 11'incisi düzenlenen G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere Çin' in Hangzhou kentine geldi. Erdoğan'ı Hangzhou'da Çinli yetkililer karşıladı.