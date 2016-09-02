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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, G20 İÇİN ÇİN'DE


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, G20 İÇİN ÇİN'DE
Tarih : 02 Eylül 2016, 14:17
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 İçin Çin'de(6/10)5


Çin bu yıl 11'incisi düzenlenen G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere Çin' in Hangzhou kentine geldi. Erdoğan'ı Hangzhou'da Çinli yetkililer karşıladı.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  G20  İçin  Çin  De    haber

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