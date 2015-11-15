

Tüm dünyanın yakından takip ettiği G-20 Liderler Zirvesi bugün resmen başlıyor.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin resmi açılışı öncesinde İş 20 ve Emek 20 Oturumu'nda konuştu.







Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







"Etkin ekonomi ve istidam politikalarının uygulanabilmesi için işçi işveren arasında güçlü bir sosyal diyaloğun tesis edilmesi şarttır. Bunun G-20 çerçevesinde başarılabilmiş olması sevincidir. Türkiye, güçlü sürdürülebilir ve dengeli büyümeye kapsayıcılığı da dâhil ettik. Büyüme sadece rakamlardan ibaret değildir. Büyümenin kalitesi ve niteliği de önemlidir. Toplumdaki tüm kesimlerin, refah artışından pay almaları gerekiyor. Biz kapsayıcılığı daha fazla kaliteli istihdam oluşturulması eşitsizliklerin giderilmesi olarak görüyoruz.