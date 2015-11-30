

Fransa'da düzenlenen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP21) katılmak üzere bu ülkeye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer uğurladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da Paris'e gitti.