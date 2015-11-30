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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA'YA GİTTİ


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FRANSA'YA GİTTİ
Tarih : 30 Kasım 2015, 09:12
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya Gitti(5/10)6


Fransa'da düzenlenen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP21) katılmak üzere bu ülkeye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer uğurladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da Paris'e gitti.








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Fransa  Ya  Gitti    haber

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