Rusya Suriye'deki operasyonlarını hızlandırarak devam ediyor. Siz bir yabancı kanala yaptığınız açıklamada Rusya ile bu konuda görüşüp kararlarını ve eylemlerini gözden geçirmelerini isteyeceğini söylemiştiniz. Böyle bir temasınız oldu mu? Olduysa nasıl bir yanıt geldi? Güvenli bölge tasarısı hala masada mıdır?







Aslında Rusya'nın atmış olduğu bu adımlar ve Suriye'deki bu bombadırman olaylarının özellikle Türkiye olarak bizim açımızdan kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bunu Putin'in kendisine gerek Moskova ziyaretinde gerekse bir kaç gün önce yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde de ifade ettim. Maalesef şuanda Rusya çok ciddi bir yanlışın içerisinde ve bu bölgede kendisini zaman içerisinde yalnızlığa götürecek bir adımın da işareti olabilir. Bunu altını çizerek söylüyorum. Zira Türkiye gibi bir ülkeye rağmen bu adımları atıyor olması bizi ciddi manada üzmektedir. Aramızdaki ikili ilişkiler malumdur. Rusya bunu neden yapıyor? Burada sizlerle gerek siyasi noktada gerekse ulusal düzeyde bir istişari konsey oluşturmuş Türkiye'ye rağmen yaparsanız bu bizi üzer. Geldiğimiz nokta budur, atılan adımlar hayra alamet değildir. Rusya şuanda Irak'la, İran'la ve Suriye ile birlikte hareket etmiştir.







Bu kapsamda Suriye denklemine Rusya'nın dahil olmasıyla Kürt grupların desteklenmesi söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?







Kürtlerin silahlandırılması derken ben bunu yanlış bir ifade olarak değerlendiriyorum. Bunları terör örgütlerinin silahlandırılması olarak ele alıyorum. Bana göre PYD- PKK eştir. Bugün Kobani'de bölücü terör örgütünün liderlerinin resimlerini her yerde görürsünüz. PYD'nin kimlerle işbirliği halinde olduğunu görmek mümkün. Bunlara silah desteğini verenler uluslararası teröre destek veriyor durumundadır. Kürtler DAİŞ'e karşı savaşıyor ifadesi var. Bu yanlış, DAİŞ'e karşı topraklarını koruma mücadelesi verenlerin yanında bizde DAİŞ'e karşı mücadele veriyoruz. Neden? Terör örgütüdür çünkü. Ama bir terör örgütünün bir başka terör örgütüne karşı mücadele vermesini ha bunlar iyi teröristtir anlayışıyla masaya yatırmak adaletli bir yaklaşıma ters düşer. Bu iter A ister B ülkesinden olsun, fark etmez. Şimdi Suriye'de bunca mazlum insan varken, 350 bin insanın öldürülmesi olayı var bunun da faili var. Devlet terörü estiren bir Esed var ve bu devlet terörü estiren kişiyi bakıyorsunuz Rusya'da, İran'da savunuyor.







Avrupa mültecilerden rahatsız değil mi? Bize ne diyorlar akıl veriyorlar, kapılarınızı açmayın. Biz bir yere kadar sabrederiz bir yerden sonra gereğini yaparız. Sizler bunun karşısında birlikte hareket etmeye destek vermezseniz bizim de atacağımız adımlar farklı olacaktır.







Güvenli bölge bizim gündemimizden çıkmaz, biz bunu ABD'ye teklif ettik. Aynı şeyi Rusya'ya da teklif ettik. Buradaki insanlar kendi topraklarına da dönmek istiyorlar. Uçuşa yasak bölgenin olması da şart aksi takdirde güvenlik bölge diye hazırladığınız yerler ölüme açık havzalar gibi olmuş olur. Eğit- donatı biz yapıyoruz ama bunu yaparken yine Türkiye yalnız bırakılırsa insaf dışı bir yaklaşım olur. Ama biz yapmaya devam edeceğiz.







ABD Başkanı Obama'nın açıklaması oldu. Eğit- donat konusunda istenilen oranda başarılı olunamadığını söyledi. Sizin fikriniz nedir?







Şuanda işin mevzisinde olan, ateşin içinde olan biziz. Biz elimizden geleni yaptığımız için diyoruz ki biz başarılıyız. ABD konusunda başarılı olamadığını anlıyorsa başarılı olmak için elinden geleni yapması lazım. Bizim birimlerimizle ABD'nin birimlerinin sıcak ilişki içinde olması lazım. Ona göre bu adımları atmamız lazım. Ama bri görüşelim deyip kaybolursan tabi ki Eğit- donatta başarılı olamazsın.







YSK sandık taşıması ile kararı nasıl değerlendirirsiniz?







Burada bir kavramı yanlış tespit ediyoruz. YSK'nın yanlışa düştüğü yerde burası olmuştur. Oy kullanma mahallerini neresi belirler? İl seçim kurulu belirler. YSK aslında bunlarla pek ilgilenmez. Oy nerede kullanılacak hangi sandık nereye yerleştirilecek onlar yapar. Ama bu seçimlere giderken özellikle belli bölgelerdeki sıkıntıları da göz önüne alarak vatandaşın demokratik hakkını en ideal şeklini kullanarak hazırlama sorumluluğu kimdedir? İl- ilçe seçim kurulundadır. Yoksa taşımalı sistem vs Anayasa değişikliği gerektirir.







YSK'nın almış olduğu bu karar aynı zamanda o kararları da yok farzetmiş oldu. Temenni ederim ki bu seçimlerde bölgede sıkıntı yaşamayız. Yaşarsak sorumlusu YSK'dır.







Ahmet Hakan'a saldırıya ilişkin ne söyleyeceksiniz?







Bu konuyla ilgili her zaman şiddetin karşısında olduğumuzu söyledik. Bununla ilgili basın başdanışmanım gerekli açıklamayı yapmanın dışında kendisiyle de görüşmeyi yaptı. Ama şunu da bilmemiz lazım olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Ancak köşelerinde zaman içerisinde başka köşe yazarlarını lanetleyen onları hedef gösteren yazılardan da bu arkadaşlarımızın kaçınması lazım. Cumhurbaşkanı olarak basın danışmanım bunu söylemiştir. Ama bir çok yayın gruplarına şiddet gösterileri yapılmıştır. Bu insanlar acaba o zaman kendileri ne durumdaydı? Ama buna rağmen basın danışmanım aramış, geçmiş olsun temennilerini bildirmiştir. Basın özgürlüğü noktasındaki tavrımız her zaman bellidir. Yeter ki bu medya grupları aynı hassasiyeti göstersinler, kendilerine geldiği zaman yandım demesinler.