

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan “birlik ve beraberlik” ruhu sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 buçuk yıl önce Başbakanlığı döneminde bir programda tartıştığı ve o tarihten sonra bir daha biraraya gelmediği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu makamında kabul ediyor. Saat 15:00'da gerçekleştirilecek ziyarette Feyzioğlu'na barodan bir heyet de eşlik edecek.



DANIŞTAY YILDÖNÜMÜNDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI







10 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay'ın 146. kuruluş yıldönümünde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yaptığı uzun ve ‘eleştirel' konuşmaya dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermiş ve salonu terk etmişti. Bunun üzerine adli yıl açılış töreni bile yasayla kaldırılmıştı.







Bugün saat 15.00'te 70 ilin Baro Başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 78 milyonu kucaklaştırmak gerektiğini belirten Feyzioğlu şunları söyledi:



“KUCAKLAŞMANIN YEGANE PAYDASI ADALET”







“İçeride 15 Temmuz'u nasıl püskürttüysek bundan sonra da, farklı yüzlerle de olsa gelecek devamını, bir Kuvai Milliye ruhuyla püskürtebiliriz. 78 milyonu kucaklaştırmak gerekiyor. Bu kucaklaşmanın yegane paydası adalet olabilir. El birliğiyle ağır zarar görmüş ve güvenilirliğini yitirmiş yargımızı adalet dağıtır ve güven verir hale getirmemiz lazım. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi haline gelmiştir. Bunu 15 Temmuz'da en acı şekilde gördük. Yargıyı ele geçiren FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil devletin her kademesine yerleşmeyi başarmış. Demek ki bizim işe yargıyı güven verir hale getirerek başlamamız gerekiyor. Bu düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız ve işgal hareketine karşı milli birlik içinde olduğumuzu ifade edeceğiz.”