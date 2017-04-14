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cumhurbaşkanı erdoğan: evette ciddi bir tırmanma ...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EVETTE CİDDİ BİR TIRMANMA ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “‘Evet'te ciddi bir tırmanma söz konusu ‘hayır' ile ilgili bir inişin olduğunu görüyoruz.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evette Ciddi Bir Tırmanma ...(5/10)4


Ordu, Giresun, Erzurum ve Şanlıurfa mitinglerinden söz eden ve halkın nabzı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ben Ordu ve Giresun mitinglerinden geldim. Oralarda yağmura rağmen muhteşem kalabalıklar vardı. Böyle bir katılımla bütünleşmek, adeta halkımızın ne denli bu işi benimsediğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Meydanların diline önem veririm. Dün Erzurum'da aynı şekilde adeta meydanlar patlarcasına, yollar, balkonlar, her yerde bizimle kucaklaşmak isteyen halkımız vardı. Bir gün önce Şanlıurfa'daydım, muhteşemdi. Artık milletimizin bir karar noktasına, işi hazmetme noktasına geldiğini görüyorum. Bazı sorularıma aldığım cevaplarla artık işi benimsemiş, biliyor, artık kendisinde soru işaretleri kalmamış" dedi.



Kararsızların çok olduğu yönündeki iddialara da cevap veren Erdoğan, "Ben artık kararsızların kaldığına ihtimal vermiyorum. Çok düşük bir seviyede olsa böyle bir durum olabilir. Oda siyasi partili olmak ve siyasi partisinde beklentileri bulamamış olmak gibi bundan dolayı bir kararsızlık olabilir" diye konuştu.

 



 



kaynak:haberler








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