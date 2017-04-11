CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Aksoy'dan patlama hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da çevik kuvvete ait bir mekanda Sabah saatlerinde bir patlama olmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy'dan olay hakkında bilgi aldığını kaydetti.
kaynak:milliyet
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