

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'na katıldı.







Burada bir konuşma yapan Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi.







Uluslararası toplumun birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Yeni nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak için sesimizi bu günden yükseltmeli ve derhal harekete geçmeliyiz" diye konuştu.







Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:







"İttifakın sağladığı başarıya rağmen şu gerçeği de hep birlikte kabul etmek durumundayız. Uluslararası toplum olarak ittifakın kuruluş amacını teşkil eden hedeflere ulaşmaktan halen çok uzağız. Bizi Medeniyetler İttifakı'nı kurmaya iten kemikleşmiş önyargıları, insanları, inançları, kökleri ve kültürleri temelinde ayrıştıran anlayışı maalesef halen aşamadık. Radikal akımlarla ve bu akımların beslediği terörle mücadelede bizlerden beklenen ortak ve kararlı mücadeleyi yeteri kadar



sergileyemedik.







Suriye'de, Irak'ta, Nijerya'da, Fransa'da, Pakistan'da, Türkiye'de, Belçika'da, İspanya'da, bütün bu ülkelerdeki patlayan bombalar ardı ardına gerçekleşirken yaşadığımız acıyı ortak bir duruşa, söyleme ve eyleme dönüştürmedik. Şiddet ortamını doğuran siyasi çatışmalara, haksızlıklara ve eşitsizliklere çare bulamadık.







Şiddet ortamını doğruran eşitsizliklere çare bulamadık. Kutuplaşma yerine uzlaşmayı ikame ettirme konusunda ortak bir anlayış oluşturamadık. İnsanlık din ve kültür temelli kutuplaşmaların vicdanlarımızda açtığı yaraları taşıyamaz hale geldi. 60 milyon insan çatışmalar yüzünden evlerini terk ediyor. İslam adına eylem yaptığını iddia eden örgütler en büyük katliamı Müslümanlara yapıyor.







Masum insanların hayatına kastetmeyi hiçbir inanç, din, hiçbir kültür, hiçbir vicdan tasvip etmez. Özellikle de İslam kelime itibarıyla, manası barış olan bir dindir. Manası barış olan bir din teröre müsaade eder mi? Bizim dinimizde terörün asla yeri yoktur ve İslam adına ortaya çıkan bu örgütler ki başta DAİŞ, bunların İslam ile yakından uzaktan alakası yoktur. Karşı karşıya kaldığımız bu tehdit hepimize yöneliktir.







Eğer bu mezhepçiliğe karşı ortak mücadeleyi veremezsek barışı temin edemeyiz. Irkçılığa karşı bu ortak mücadeleyi veremezsek terörle mücadele edemeyiz. Biz 'şu ırktan, bu ırktan' diye insanlara bakamayız. 'Şu siyahtır, şu beyaz ırktandır' diye insanları birbirinden ayıramayız. Biz karşımızdaki tüm ırkların mensuplarına insan olarak bakmak ve insan olarak hepsini sevmek zorundayız. İşte dünyada barışın temelini bu oluşturmaktadır.







Şu anda ülkem terörle mücadelede ciddi bir sorun yaşamaktadır, 35 yıldır mücadele ediyoruz. Ölen insanlarımızın sayısı 40 bini aşmış durumda. Yanıbaşımızda Terörle başlayan süreç Suriye'de savaşa döndü. Suriye'de bireysel terör yok, artık devlet terörü esmektedir ve bir terörist iş başındadır. İnsanlarını varil bombalarıyla öldüren bir terörist vardır. Bunları kırmızı halılarla karşılayanlar sorumlu değil mi?







Aylan bebek kumsala vurduğunda insanlık 'ne yapıyoruz' demeye başladı. Peki Aylan bebek o kumsala vurduğu ana kadar neredeydiniz? Altı yıldır Suriye'de bu insanlar ölüyor. Sadece Ege'de, Akdeniz'de denizden topladığımız insan sayısı bizim şu anda 100 bine ulaştı. Onları ölümden kurtarabildik.







Şu anda Suriye ve Irak'tan olmak üzere 3 milyon mülteci ülkemizde. Sağ olsun bize dostlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Bizde bir söz var: 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz', balı yersen ağız tatlanır. Bizim şu ana kadar sadece faturalı yaptığımız harcama 10 milyar doları aştı.







Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Medeniyetler İttifakı'na, ittifakın değerlerine her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkmalıyız. 21. yüzyılda insanlığın vardığı yerin gündemini terör örgütlerinin belirlediği bir sona mahkumiyet olamayacağına inanıyorum. Yeni nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak için sesimizi bu günden yükseltmeli ve derhal harekete geçmeliyiz.







Bu forumda 2 gün boyunca verilecek mesajlar çok önemli. Dünyanın dört bir yanında ayrımcılık acısı çekenlerin gözleri Bakü'ye çevrilmiş durumda. Herkes buradan çıkacak sonuç bildirgesini bekliyor."