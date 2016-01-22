

(Diyarbakır'daki okula saldırı) "Bu çok çok üzüntü verici bir olay. Bu terör örgütünün ne denli ahlaksız, ne denli alçak, ne denli adi girişimler içinde olduğunu açık ve net ortaya koyuyor. Aslında bu 1128 tane imzaya çok ilginç bir cevaptır. Bu sözde akademisyenler, kimlerin yanında olduklarını çok açık ve ortaya koydular."







(Leyla Zana'nın görüşme talebi) "Kabul edip kendisi ile görüşebiliriz"







Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Cenzgiz ÇOBAN - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında cami çıkışında açıklamalarda bulundu.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bir okula yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Bu çok çok üzüntü verici bir olay. Bu terör örgütünün ne denli ahlaksız, ne denli alçak, ne denli adi girişimler içinde olduğunu açık ve net ortaya koyuyor. Aslında bu 1128 tane imzaya çok ilginç bir cevaptır. Bu sözde akademisyenler, kimlerin yanında olduklarını çok açık ve ortaya koydular. Karnelerini alan öğrencilere yapılan u adice saldırının arkasında olanlar bunlar. Bunların öğrenciyle, talebeyle, ne denli ilgi ve alakalarının olduğu ortada" dedi.







BARIŞ VE KARDEŞLİK BAKANLIĞI







Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve kardeşlik bakanlığı kurulması önerisinin gelip gelmediğine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:







"Öneri geldi. buna karşı hocalarımızız şunu söyledim. Bu süreci 3 kademem değerlendirmiştik. Birincisi demokratik açılım süreci, ikincisi milli birlik ve kardeşlik projesiyle ilgili süreçti. Üçüncüsü de çözüm süreciydi. Zaten milli birlik ve kardeşlik projesinin içeriği ne ise kuracağınız böyle bir bakanlığın içeriği de bu olacak. Sadece adı ne olacak, bir bakanlık kurduk olacak. Şu anda o bakanlıkla ilgili yapacağımız şeyi biz bu proje ile yapıyoruz" dedi.







LEYLA ZANA'NIN GÖRÜŞME TALEBİ







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Zana'nın kendisi ile görüşme talebi olduğu yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:







"Böyle bir talebi oldu. Dün Beşteep sofrasında bunuda arkadaşlarımızla paylaştık. Şu anda arkadaşlarımızla bu konuyla ilgili değerlendirme ve bu değerlendirme neticesinde kanaatim kabulden yanadır. Kabul edip kendisi ile görüşebiliriz."







KOÇ'UN CENAZESİNE KATILACAK







Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mutafa Koç'un pazar günü yapılacak olan cenazesine katılacağını belirtti.