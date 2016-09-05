

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi için gittiği Çin'de basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, "Şimdi Rusya ile Halep bölgesinde işbirliğini geliştiriyoruz. Bölgede ateşkesin ilan edilmesi için bir çalışma içindeyiz. ABD, Rusya, Türkiye Dışişleri Bakanlığı düzeyinde çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi bu ateşkes sağlansın, Halep halkı bombalardan kurtulsun istiyoruz" dedi. Erdoğan, uçuşa yasak bölge teklifini Obama ve Putin'e ilettiğini söyledi.