

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçen yıl Antalya'da ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nden bu yana öncelikli konu başlıklarından birinin kapsayıcılık, mülteci krizi ve terörle mücadele olduğunu vurgulayarak, "Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristin hepsi kötüdür. Dolayısıyla bu terör odaklarına karşı hep birlikte bizim bir ilkeli duruş sergilememiz lazım." dedi.



G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Hangcou kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Merkez Televizyonu'na (CCTV) verdiği mülakatta, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







"Çin çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e yaptığı ziyaretlerde ülkenin ekonomik dönüşümüne ilişkin izlenimlerinin sorulması üzerine, G20 vesilesiyle Hangcou kentine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan önce de Çin Halk Cumhuriyeti'ne birçok kez ziyaretlerim oldu ve Çin çok ciddi bir dönüşüm değişim yaşıyor." dedi. Bu değişimin havalanından kent merkezine gelirken de altyapı, çevrecilik, şehircilik alanlarında gözlemlendiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle çevreciliğin çok dikkatini çektiğini belirtti.







G20'den beklentiler



Türkiye'nin Kasım 2015'te ev sahipliği yaptığı G20 zirvesinden, Çin'de düzenlenen bu yılki zirveye kadar gelinen noktayı değerlendiren Erdoğan, Antalya zirvesinin başarılı bir G20 zirvesi olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki, o G20 zirvesinin şu anda Hangcou'da daha da gelişerek devamını göreceğiz." dedi. Antalya'daki G20 zirvesininde Türkiye'nin öncelikli konuları arasında kadın istihdamının yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Küresel istikrarı tehdit eden unsurlar şu anda bizim başlıca sorunumuz. Bunun bir tanesi terör sorunudur, bir tanesi de mülteci sorunudur." dedi.



Zirvenin en önemli başlığının "kapsayıcılık" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çin ekonomik açıdan güçlü bir ülke. Fakat ekonomik olarak güçlü olmak yetmiyor. Tabii ki bunu yerinde finansın yönetimiyle başarılı bir şekilde ispat ederse hem ülkeyi hem de halkını çok daha farklı, huzurlu, refah dolu bir geleceğe taşıması bakımından da önem arz ediyor. Bundan dolayı, ben G20 zirvesinde başarılarla dolu toplantılar göreceğimize, yapacağımıza inanıyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yönetimini de tebrik ediyorum ve bugünlere gelmesinde emeği geçenleri de kutluyorum." dedi.







Terörle mücadele



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki demeçlerinizde, Antalya'daki G20 zirvesinin en önemli sonuçlarından birinin dünya liderlerinin teröre karşı çok güçlü bir duruş sergilemesi olduğu söylemiştiniz. Ama hala Türkiye'nin ve birçok ülkenin hain terör saldırlarına maruz kaldığını görüyoruz. Terörle mücadele işbirliğimizi nasıl artırabiliriz?" şeklindeki soruya bazı ülkelerin stratejik konumlarından dolayı teröre hedef olduklarını vurgulayarak, "Bazı ülkelerin stratejik konumları vardır, bundan dolayı bedel ödemektedir. Ama özellikle bu yer altı madenleri konusunda zenginlikler vardır, bundan dolayı bunların üzerine gidilmektedir." dedi.



Terör örgütlerine yönelik çifte standardın ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristin hepsi kötüdür. Dolayısıyla bu terör odaklarına karşı hep birlikte bizim bir ilkeli duruş sergilememiz lazım. Terörizmin içerisinde yer alan tüm örgütlerin hepsi lanetlidir. Biz olaylara böyle bakıyoruz ve mücadelemizi de bu şekilde veriyoruz." diye konuştu.