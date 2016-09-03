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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN MERKEZ TELEVİZYONU'NA KONUŞTU


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN MERKEZ TELEVİZYONU'NA KONUŞTU
Tarih : 03 Eylül 2016, 10:11
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Merkez Televizyonu'na Konuştu(6/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geçen  yıl Antalya'da ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nden bu yana öncelikli  konu başlıklarından birinin kapsayıcılık, mülteci krizi ve terörle mücadele  olduğunu vurgulayarak, "Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristin hepsi kötüdür.  Dolayısıyla bu terör odaklarına karşı hep birlikte bizim bir ilkeli duruş  sergilememiz lazım." dedi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Hangcou kentinde bulunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Merkez Televizyonu'na (CCTV) verdiği mülakatta,  gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"Çin çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e yaptığı ziyaretlerde ülkenin ekonomik  dönüşümüne ilişkin izlenimlerinin sorulması üzerine, G20 vesilesiyle Hangcou  kentine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan önce de Çin Halk  Cumhuriyeti'ne birçok kez ziyaretlerim oldu ve Çin çok ciddi bir dönüşüm değişim  yaşıyor." dedi. Bu değişimin havalanından kent merkezine gelirken de altyapı,  çevrecilik, şehircilik alanlarında gözlemlendiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle  çevreciliğin çok dikkatini çektiğini belirtti.



G20'den beklentiler

Türkiye'nin Kasım 2015'te ev sahipliği yaptığı G20 zirvesinden, Çin'de  düzenlenen bu yılki zirveye kadar gelinen noktayı değerlendiren Erdoğan, Antalya  zirvesinin başarılı bir G20 zirvesi olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki, o G20  zirvesinin şu anda Hangcou'da daha da gelişerek devamını göreceğiz." dedi. Antalya'daki G20 zirvesininde Türkiye'nin öncelikli konuları arasında  kadın istihdamının yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Küresel istikrarı tehdit  eden unsurlar şu anda bizim başlıca sorunumuz. Bunun bir tanesi terör sorunudur,  bir tanesi de mülteci sorunudur." dedi.

Zirvenin en önemli başlığının "kapsayıcılık" olduğunu vurgulayan  Erdoğan, "Çin ekonomik açıdan güçlü bir ülke. Fakat ekonomik olarak güçlü olmak  yetmiyor. Tabii ki bunu yerinde finansın yönetimiyle başarılı bir şekilde ispat  ederse hem ülkeyi hem de halkını çok daha farklı, huzurlu, refah dolu bir  geleceğe taşıması bakımından da önem arz ediyor. Bundan dolayı, ben G20  zirvesinde başarılarla dolu toplantılar göreceğimize, yapacağımıza inanıyorum.  Çin Halk Cumhuriyeti'nin yönetimini de tebrik ediyorum ve bugünlere gelmesinde  emeği geçenleri de kutluyorum." dedi.



Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki demeçlerinizde, Antalya'daki G20  zirvesinin en önemli sonuçlarından birinin dünya liderlerinin teröre karşı çok  güçlü bir duruş sergilemesi olduğu söylemiştiniz. Ama hala Türkiye'nin ve birçok  ülkenin hain terör saldırlarına maruz kaldığını görüyoruz. Terörle mücadele  işbirliğimizi nasıl artırabiliriz?" şeklindeki soruya bazı ülkelerin stratejik  konumlarından dolayı teröre hedef olduklarını vurgulayarak, "Bazı ülkelerin  stratejik konumları vardır, bundan dolayı bedel ödemektedir. Ama özellikle bu yer  altı madenleri konusunda zenginlikler vardır, bundan dolayı bunların üzerine  gidilmektedir." dedi.

Terör örgütlerine yönelik çifte standardın ortadan kaldırılması  gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Teröristin hepsi  kötüdür. Dolayısıyla bu terör odaklarına karşı hep birlikte bizim bir ilkeli  duruş sergilememiz lazım. Terörizmin içerisinde yer alan tüm örgütlerin hepsi  lanetlidir. Biz olaylara böyle bakıyoruz ve mücadelemizi de bu şekilde  veriyoruz." diye konuştu.








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