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cumhurbaşkanı erdoğan chp'li erol'u arayarak teşekkür etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CHP'Lİ EROL'U ARAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili TBMM'de konuşan CHP'li Gürsel Erol'u telefonla arayarak, teşekkür ettiği açıklandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Chp'li Erol'u Arayarak Teşekkür Etti(8/10)5


CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, dün TBMM'de, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir konuşma yaptığını, konuşmasında Türkiye'nin terörden çektiği sıkıntıları ve güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu sıkıntıları anlattığını belirtti.



ERDOĞAN TELEFONLA ARAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ



Erol, bu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp teşekkür ettiğini söyledi. Erol, "Konuşmamdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni cep telefonumdan arayarak teşekkür etti . Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Ülkemizin birlik ve beraberliği için önemli bir konuşmaydı, devletimiz ve milletimiz adına sana teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir konuşmaydı, önemli ve yerinde bir konuşmaydı' dedi.



"KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERDİM"



Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefon ile arayarak bilgi verdim. Sayın Genel Başkanımız da konuşmanın çok yerinde ve doğru bir konuşma olduğunu belirterek beni kutladı."



KONU MYK'DA DA GÖRÜŞÜLDÜ



CHP'li Erol, konuşmasında polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da var olan sıkıntıları anlattığını hatırlattı.



Bu arada, CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün yapılan CHP MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u aramasının da gündeme geldiği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u arayarak konuşmasından dolayı teşekkür ettiğini aktardığı öğrenildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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