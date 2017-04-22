CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öğle namazını da kılan Cumhurbaşkanı ardından cenazeye namazına katıldı. 97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutunu omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.
kaynak:haberler
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