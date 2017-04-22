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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI
Tarih : 22 Nisan 2017, 15:31
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenazeye Katıldı(6/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öğle namazını da kılan Cumhurbaşkanı ardından cenazeye namazına katıldı. 97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutunu omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cumhurbaşkanı  Erdoğan  Cenazeye  Katıldı    haber

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