

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere, helikopterle Çanakkale'ye geldi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çanakkale Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile diğer yetkililer karşıladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Çanakkale'ye geldi.







kaynak:sabah