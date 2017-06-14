

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Kato'dan Bestler Deresi'ne kadar yiğitçe verilen bu mücadele unutulmayacaktır. Sizler şu anda tarih yazıyorsunuz. Kayıtlara bunlar çok farklı şekilde geçecektir. Şehitlerimiz köşe taşları olacaktır. Medeniyetlerimize güç kaynakları oluyorsunuz" dedi.







Jandarma Teşkilatı'nın 178. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Jandarmalarımızın asıl kahramanlığını terörle mücadelede görüyoruz" dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:







"BU DEVLET FARKLI, KABİLE DEVLETİ DEĞİL"







Bu devlet farklı, bir kabile, göçebe devlet değildir. Devlettir. Farklılığı var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin coğrafyamızdaki en son ve en genç temsilcisidir. Gerçekten de biz bu coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile kendimize vatan kıldık. Bugün de vatanımızı yine kahramanlıklarla dolu bir mücadele ile müdafaa ediyoruz.







"JANDARMAMIZ YILIN 365 GÜNÜ TERÖRİSTLERE HER YERİ DAR EDİYOR"







Jandarmamızın yılın 365 günü teröristlere mağaraları dar ediyor. Şahsım ve milletim adına bunun için sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin kurumlarımızda yol açtığı tahribata rağmen burada alınan kararlılığın neticesinden memnuniyet duyuyoruz. Ülke içinde yürütülen mücadelenin yürütülmesi kolaylaşmıştır. Her yönüyle Jandarma Teşkilatımızı daha çok güçlendireceğiz.







İDEOLOJİK SAPLANTILARLA HAREKET EDİYORLAR







Milletimiz jandarmanın hakkını daima teslim etmiştir. Biz Türkiye'yi yasaklardan kurtardıkça bu konudaki şikayetlerde giderek azalmıştır. Bugün ülkemizde demokrasi insan hakları diyerek şahsımı hükümetimizi polisimizi jandarmamızı hatta güvenlik korucularımızı eleştirenlerin çoğu ideolojik saplantıyla hareket etmektedir.







kaynak:sabah