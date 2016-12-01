

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Türkiye ile müzakereleri dondurması ile ilgili kararı Avrupa ülkelerine bıraktıklarını, Avrupa'nın kendi üzerine düşeni yapması durumunda Türkiye'nin verdiği sözlerin arkasında duracağını, aksi taktirde kendilerinin bileceğini söyledi.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30. Muhtarlar Toplantısı'nda Amasya, Ankara, Antalya, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kocaeli, Gümüşhane, Kütahya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Bitlis'ten gelen muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerine seslenerek, "Biz Avrupa'da misafir değil, ev sahibiyiz" dedi. Devletin en tabanındaki temsilcileri olan muhtarlarla Cumhurbaşkanını bir araya getiren bu buluşmaların ülkeye ve millete hayırlı neticelere vesile olduğuna inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin muhtarların taleplerini doğrudan bakanlığa, oradan da ilgili kurumlara aktaran önemli bir platform haline geldiğini ve bunun neticelerinin alınmaya başladığını söyledi. Erdoğan, Türkiye ile AB ilişkilerine de değinerek, kararı üye ülkelere ve birlik kurumlarına bıraktıklarını, Avrupa'nın kendi üzerine düşenleri yapması durumunda Türkiye'nin bugüne kadar verdiği her sözün arkasında duracağını, aksi taktirde kendilerinin bileceğini söyledi.







Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesinde Batılı ülkelerden destek görmediğini, aksine engellemelerle karşılaştığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'ye silah satmama kararı alan Batılı firmalara yönelik, "Avrupa'daki bir takım firmalar ülkemize askeri malzeme satmayacaklarını açıklıyorlar. 'Kötü komşu insanı hacet sahibi yapar' derler. Biz bu sancıları en başından itibaren yaşadığımız için 14 yıldır kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızı sağlayacak bir altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Bunlar zavallı. Siz bizim Çanakkale destanını okudunuz mu? Artık Haçlı zihniyetleri tarih oldu. Yoksa bunu mu uyandırmak istiyorsunuz, böyle bir geri dönüş mü yapmak istiyorsunuz? Eğer böyle bir teşebbüsün içindeyseniz bu çok yanlış bir şey. Önce kendinizi bir test edin, bu ülke bir NATO ülkesidir. 'Bir NATO ülkesine karşı biz böyle bir adımı nasıl atarız?' diye kendinize bir sorun. Yanlış yoldasınız" diye konuştu.







"Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz"







"Türkiye'yi Batılı bir ülke olarak tanımlarsanız doğru söylersiniz ama eksik ifade etmiş olursunuz. Türkiye'yi Doğulu bir ülke olarak tarif ederseniz doğru söylersiniz ama eksik ifade etmiş olursunuz. Türkiye'yi Karedeniz ülkesi ve Akdeniz ülkesi olarak tanımladığınızda da benzer bir durum söz konusudur" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin tüm tanımların doğru ama eksik olduğu bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "AB kendi değerleri ile çelişme, kendini var eden kriterleri inkar etme pahasına ülkemizi istediği kadar dışlamaya çalışsın Türkiye aynı zamanda bir Avrupa ülkesidir. Daha eskilere, İslamiyet ile şereflendiğimiz o günlere, 400'lü-700'lü yıllarda Avrupa'da kurulmuş olan Türk devletlerine kadar gitmiyorum. Ecdadımız Osmanlı'nın 1350'li yıllarda Avrupa Kıtası'na geçişinden itibaren ele alarak söylüyorum. 650 yılı aşkın süredir kesintisiz bir şekilde Avrupa'da devletimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle varız, var olmaya devam edeceğiz. Bugünde Trakya'daki şehirlerimizi, Balkanlar'daki evlad-ı fatihan soydaşlarımızı, dindaşlarımızı bir kenara koyuyorum, Avrupa genelinde 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzbinlerce vatandaşımız geleceklerini oralarda kurmuş durumdalar. Bizi Avrupa'dan dışlamaya ne AB kurumlarının ne de ırkçılık hastalığının pençesine düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Avrupa devletlerinin gücü yetmez. Biz Avrupa'da misafir değil ev sahibiyiz. AB ve bazı Avrupa ülkeleri ile son dönemde yaşadığımız sıkıntılar güncel siyasi çatışmalardır. Elbette geri plandaki asıl mücadeleyi görmüyor değiliz ama biz rahmetli Cemil Meriç'in muradını paylaşıyoruz, 'Türkiye'nin kendi kalması, insanlığın bütün keşiflerinden, bütün fetihlerinden faydalanarak ihtişamlı mazisine layık bir istikbal inşa etmesi başlıca muradım.' Hedefimiz, kökü maide olan atiyi kurmaktır. Bunun için diğer tüm müktesebatımızla birlikte Avrupa'dan, Batı'dan da mümkün olan en üst düzeyde istifade etmenin yollarını tabi ki arayacağız. Bu çerçevede şayet ülkemize karşı olan, anlamsız husumetini, çifte standardını bir kenara bırakırsa hemen yarın AB'ye tam üye olmaya hazırız. AB ülkemize söz verdiği ama kasıtlı olarak tutmadığı vize serbestisi, mülteciler için toplamda 6 milyar avro yardım, fasılların açılması gibi adımları atması durumunda bizde elbette iyi niyetimizi göstereceğiz. Artık tek taraflı adım atma dönemi bitti. Hani bizde bir söz var ya 'ne kadar ekmek, o kadar köfte.' Bize ne verirseniz bizden o kadarını alırsınız. Bizim Avrupa'nın peşinden koşacak sabrımız ve takatimiz kalmadı. Üzerimizde yarım asırdır süren oyalamacanın yorgunluğu, çok oyalandık, 53 yıl. Kendi değerleri ile kendi ilkeleri ile çelişme pahasına Türkiye'ye tavır alan bir kurumun kimseye güven vermesi mümkün değildir. Bugün Türkiye'ye uygulanan çifte standarda yarın üye devletlerden herhangi birinin de maruz kalmayacağını kim garanti edebilir. AB meselesinde kararı üye ülkelere ve birlik kurumlarına bırakıyoruz. Şayet Avrupa kendi üzerine düşenleri yaparsa biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında dururuz. Aksi taktirde kendileri bilirler" diye konuştu.







kaynak:haberler