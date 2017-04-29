

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye'deki YPG hedefleriyle Irak'ta PKK'nın yuvalandığı Sincar'a yönelik harekat için "Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.







Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.