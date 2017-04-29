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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ...


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ...
Tarih : 29 Nisan 2017, 12:54
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Gece Ansızın Gelebiliriz...(10/10)10


İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye'deki YPG hedefleriyle Irak'ta PKK'nın yuvalandığı Sincar'a yönelik harekat için "Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı  biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.



Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.








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