CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ...
İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye'deki YPG hedefleriyle Irak'ta PKK'nın yuvalandığı Sincar'a yönelik harekat için "Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar