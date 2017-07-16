Ankara'da gece TBMM'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Beştepe'ye geçti. Külliye'deki Millet Camii'nde sabah namazı kılan Erdoğan, şehit aileleriyle birlikte Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Külliye'nin bahçesinde toplanan on binlerce kişiyi selamlayan Erdoğan, kalabalığa seslendi.

ABİDENİN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinde sabah namazından sonra yaptığı konuşmanın ardından devlet protokolü ile birlikte Beştepe Şehitler Abidesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ve şehit yakınları eşlik etti.FORSUN ÜZERİNE GÜNEŞİ TAKTI

Dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazılı anıtı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıttaki mozolede bulunan Cumhurbaşkanlığı Forsunun üzerine Türkiye Cumhuriyetini temsil eden güneşi taktı.16 TÜRK DEVLETİNİ TESLİM EDEN ASKERLERLE ANI FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra anıtın önünde 16 Türk devletini temsil eden askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.KÜLLİYE'NİN ÖNÜNDE TOPLANAN ON BİNLERE SESLENDİ

OHAL'in tekrar uzatılacağını vurgulayan Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Destanların tek bir kahramanı olur, 15 Temmuz'un milyonlarca kahramanı var. 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız ne de bizden sonraki nesile unutturacağız. O geceye çamur atma çabası içindeler. Pazarlık bitiyor tanklar çekiliyor. 'Kontrollü darbe' diyorlar. Ne olacaktı istedikleri gibi at oynatmaya devam mı edeceklerdi? Yarın MGK var, bu konuyu görüşeceğiz. Hükümetimize tekrar OHAL'in uzatılması teklifini yapacağız.

"BİZ KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Ne yaparsan yap Avrupa Birliğinin tavrı ortada... 54 yıl geçti, 54 yıl, hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu işin çaresi yok.

Hamburg'daki G20 zirvesinde bize hala tutuklanan FETÖ'cüleri soruyarlar, 250 şehidi sormuyorlar."FETÖ'CÜLER MAHKEMEYE TEK TİP ELBİSEYLE GELECEK"

FETÖ'cüler mahkemeye Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle gelmeli. Öyle grand tuvalet değil.

Türkiye düşmanlarıyla, Pensilvanya ile aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz. Milletimiz, FETÖ'nün başındaki şarlatanın ihanet ordusuna asker yazılanlardan bunun hesabını mutlaka soracaktır.

Emin olunuz ki ülkemize, milletimize, özgürlüğümüze, geleceğimize silah doğrultan hainlerin hiçbiri bir daha gün yüzü göremeyecek.

Şimdi kaçıyorlar, Avrupa'ya kaçıyorlar, Amerika'ya kaçıyorlar. Daha çok kaçacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

"HERGÜN TEKRAR TEKRAR ÖLECEKLER"

Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreğimizde hep yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün tekrar tekrar ölecekler. Her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, peşine takıldıkları hezeyanlar hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. FETÖ'cülere destek verenler de içeride, dışarıda er veya geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırarak çekilip gidecekler."TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak, zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız. Ne FETÖ'cü hainler ne PKK'lı katil sürüsü ne DEAŞ'ın katil sürüsü ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Belki daha çok çalışacağız, daha çok bedel ödeyeceğiz ama Allah'ın izniyle büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

"GELECEK NESİLLERE BU ANI HATIRLATACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından gaziler ve şehit yakınlarıyal birlikte anıta yürüdü. 16 Türk devletini temsil eden askerlerin de bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitler abidesi, gelecek nesiller için de inşallah sürekli bu anı hatırlatacaktır." ifadesini kullandı. Anıtın yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, anıtın hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu. Abidenin dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazılı anıtı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıttaki mozolede bulunan Cumhurbaşkanlığı forsunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi taktı. Erdoğan, daha sonra anıtın önünde 16 Türk devletini temsil eden askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıttaki "tek vatan"da büyük Türk bayrağı ve 81 ilin ismi, "tek bayrak"ta ay yıldız, "tek millet"te 81 insan figürü ve "tek devlet"te de Cumhurbaşkanlığı forsu ile 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız bulunuyor. Bu arada vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Kaynak: haberinburada