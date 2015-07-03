

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şunlar:







"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yapacağımız caminin hayırlı olmasını diliyorum.







Camimizin 'Beştepe Millet Camii ve kongre merkezi' olarak bugün açılışı yapılıyor. Adı Beştepe Millet Camii, milletimize hayırlı olsun.



Camimizin Ankara'ya ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.







Bu camide kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum.







'ÜLKEMİZE ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI'







Bu caminin gerek mimarisi hem de konumu itibariyle ülkemize çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum.







İnşa edilen her cami bu topraklara vurduğumuz bir mühürdür. Her mühür bu coğrafyadaki tapu senetlerimizdir.







Büyük bir mücadele sonunda yeniden tarihimizi kültürümüzü yeni bir sentezle ihya etmeyi, ayağa kaldırmayı başardık.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, ana ve yardımcı binalarıyla en seçkin, en ihtişamlı örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum.







Günde beş vakit namaza işte o kubbelerin altında durulur. Camilerimin büyüklüğü ve güzelliği iftar kaynağıdır.







İstanbul deyince Yeditepe aklımıza geliyorsa Ankara'yı da aynı özelliğe kavuşturuyoruz.



Kocatepe ve Beştepe… Çevremizde bambaşka bir manzara var maalesef…







Mısır ve Suriye'de yaşananlar tüm şiddetiyle devam ediyor. Orucun ve namazın yasaklandığı yerlerde sıkıntı çektiklerini biliyoruz.







Hastalığın pençesinde olan kardeşlerimizi bildiğimizde sahur yapmak iftar açmak ağır geliyor.







Camilerimizde evlerimizde yapılan ibadetlerin bereketiyle tüm Müslümanlar yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacaklardır.







Kısa bazı teknik bilgileri sizlere vermek istiyorum. Camini oturumu 5377 metrekaredir.







Ana kubbe ve 4 yarım kubbeyle örtülüdür. Yarım kubbelerin bitiminde iki şerefe olan yüksekliği 60 metreyi bulan 4 adet minare mevcuttur.







Ana kubbe iç çapı 21 metredir. Zeminden yüksekliği içten yaklaşık 30 metredir.







Yarım kubbelerin iç çapı 8 metredir. Taç kapı 2.80 genişliğindedir.







Giriş yazısı Rad suresi 24. Ayet ile taçlandırılmıştır. (*Rad Suresi 24. Ayet: “Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!”)







Toplam abdesthaneler 138 kişiye aynı anda hizmet vermektedir.







Ayetler devlet, hak, hukuk, doğruluk üzerine seçilmiştir.







Yan cephelerde ve kubbelerde kullanılan bol miktardaki pencerelerde daha çok ışık kullanılması hedeflendi.







Cami pencereleriyle vitraylarla kaplandı.







Taç Kapısı ibadete gelenleri iç mekan doğru yönlendiriyor.







Hat sanatı ve içeriğindeki mesajlarla cemaatin dikkatini kıbleye yönlendiriyor.







'BAKANLAR KURULU BURADA YAPILABİLECEK'







Hemen karşımda kongre merkezinin inşaatı devam ediyor, yıl sonuna kadar tamamlanacak.







Kamu kurumlarımız, bakanlıklarımız toplantılarını burada yapabilecek. 5 milyon cilt eser alabilecek şekilde cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin de projesi bitiyor, 2 sene içinde tamamlanacak.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de böylece tamamlanmış olacaktır.